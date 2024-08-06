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Премьер Японии умолчал о вине США в трагедии Хиросимы и Нагасаки

09:58
  • вторник
  • 06 августа 2024

79 лет назад США сбросили атомные бомбы на эти города

Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в Парке мира в Хиросиме в 79-ю годовщину со дня трагедии. На ней выступили глава японского кабмина Фумио Кисида, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки.

Ни один из японских политиков не упомянул о вине Соединенных Штатов в этой трагедии — именно американские военные сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что привело к сотням тысяч жертв среди мирного населения.

Однако Кадзуми Мацуи отметил, что "Горбачев вместе с президентом США Рейганом благодаря диалогу положили конец "холодной войне" и заключили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений".

При том Фумио Кисида заявил, что "ситуация вокруг сокращения ядерных вооружений становится все более сложной", упомянув при этом о якобы угрозе со стороны России, сообщает РИА Новости.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в применении ядерного оружия против мирных жителей Японии в 1945 году. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подчеркнул, что это попытка "манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму и Нагасаки сбросила Россия, а не Америка".

Депутат Госдумы Михаил Делягин также отмечал, что молодому поколению японцев не объясняют, кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки — "многие верят, что это сделал Советский Союз".

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