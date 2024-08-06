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ПВО сбила 22 украинских дрона над Курской и Белгородской областями

09:33
  • вторник
  • 06 августа 2024

Противник использовал беспилотники самолетного типа

Киевский режим предпринял очередные попытки устроить теракт на российской территории. Более двух десятков дронов ВСУ сбито над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны работали по целям утром 6 августа с 07:00 до 08:30 мск. ПВО сбила 13 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и девять дронов над Белгородской областями.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов насчитал с вечера 5 августа 26 сбитых БПЛА. По его данным, утром 6 августа украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково. Ранены двое местных жителей, их доставили в Глушковскую районную больницу.

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