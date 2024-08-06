В Приморье эвакуируют людей из-за прорванной дамбы

Вода будет прибывать еще два-три дня

Прорыв дамбы на реке Малиновка произошел в городе Дальнереченск Приморского края.

ЧС случилось в ночь на вторник, 6 августа, после прошедших в регионе двухнедельных проливных дождей. Жителей микрорайона Мясокомбината призывают эвакуироваться, в зону затопления попадают 50 домов.

"Спасатели помогают жителям поднять бытовую технику, мебель, тем самым сохранить ее при заходе воды в дома", - сообщили ТАСС в министерстве по делам ГО и ЧС региона.

Эвакуированных разместят в средней школе на улице Ленина, однако местные жители пока не спешат покидать свои жилища. Пострадавших нет.

"Поток воды слабый, пострадавших нет... Спасатели рекомендуют местным жителям эвакуацию, но каждый решает сам", - рассказал собеседник "Ъ".

На месте прорыва работают 22 спасателя, 13 единиц техники, четыре лодки и 18 мотопомп. Ожидается, что вода будет прибывать еще два-три дня.

Прокуратура Приморского края начала проверку. Губернатор Олег Кожемяко ранее писал, что инцидент произошел из-за халатности чиновников - спецтехника для укрепления дамбы прибудет только во вторник, а должна была быть на месте уже в субботу. Синоптики объявляли штормовое предупреждение четыре раза, пишут СМИ.

Ранее из-за паводков режим ЧС ввели в Бурятии. На Хонхолойском водохранилище начался перелив через дамбу.

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