Президент Азербайджана принял Сергея Шойгу

Секретарь российского Совбеза прибыл в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 6 августа, принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера, которую цитирует РИА Новости.

В Баку Сергей Шойгу отправился из Тегерана, где встречался с новоизбранным иранским президентом Масудом Пезешкианом. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что эта поездка может быть обусловлена последними событиями на Ближнем Востоке.

Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан пригласил Шойгу в свою страну во время разговора, который состоялся в конце мая. Секретарь российского Совбеза после той беседы заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество на высшем уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram