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Президент Азербайджана принял Сергея Шойгу

10:15
  • вторник
  • 06 августа 2024

Секретарь российского Совбеза прибыл в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 6 августа, принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера, которую цитирует РИА Новости.
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В Баку Сергей Шойгу отправился из Тегерана, где встречался с новоизбранным иранским президентом Масудом Пезешкианом. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что эта поездка может быть обусловлена последними событиями на Ближнем Востоке.

Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан пригласил Шойгу в свою страну во время разговора, который состоялся в конце мая. Секретарь российского Совбеза после той беседы заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество на высшем уровне.

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