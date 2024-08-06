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В беспорядках в Бангладеш погибли более сотни человек

10:38
  • вторник
  • 06 августа 2024

Россиян призывают покинуть страну

Количество погибших в ходе беспорядков в Бангладеш возросло до 109 человек. Такие данные утром вторника, 6 августа, приводят местная служба здравоохранения и полиция.
Сбежавшая премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании

При этом местные СМИ отмечают, что общественный транспорт, мотоциклы, машины и рикши постепенно начинают появляться на улицах. Торговцы открывают свои магазины. Международный аэропорт в Дакке возобновил работу после закрытия из-за ситуации в Бангладеш.

Министерство иностранных дел Индии между тем подтвердило, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, сбежавшая из страны на фоне беспорядков и протестов, находится в Индии, сообщает РИА Новости.

Недовольство жителей Бангладеш вызвала система распределения государственных должностей — 65% из них отводятся членам семей ветеранов войны за независимость 1971 года. В итоге безработица среди молодежи достигает критических значений, а корректировать квоты власти пытаются за счет ущемления женщин и меньшинств. Протесты не утихают в Бангладеш с начала лета.

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