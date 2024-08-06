ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Власти просят жителей региона сохранять бдительность

Подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Информация о боевых столкновениях поступала из Суджанского и Кореневского районов. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, бойцы Пограничной службы ФСБ и Вооруженных Сил России не допустили прорыва границы.

Губернатор просит жителей области сохранять бдительность. Граждан призвали сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах, звонить по номеру 112.

Смирнов предупредил в Telegram также, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Россиян просят не поддаваться на действия провокаторов и доверять только официальным источникам информации.

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