Для гостей форума-фестиваля "Москва 2030" подготовили семейный маршрут

Открылось современное интерактивное пространство "Бульвар московского долголетия"

На площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе открылось современное интерактивное пространство "Бульвар московского долголетия". Об этом рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Каждый элемент экспозиции воплощает определенную идею и помогает гостям понять, как прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь. Самой яркой экспозицией в Гостином Дворе стало интерактивное пространство "Бульвар московского долголетия". В этой зоне будет одинаково интересно посетителям всех возрастов, потому что долголетие — это не про старость, а про определенные правила жизни, которые необходимо соблюдать. Здесь гости познакомятся с основными факторами, влияющими на продолжительность жизни, узнают об известных долгожителях и их секретах, внесут личный вклад в научное исследование, прокачают мозг, решив тематический кроссворд, а также смогут заглянуть в будущее с помощью искусственного интеллекта. "Московское. Яркое. Твое. Долголетие" — главный слоган экспозиции, который в полной мере отражает новый стиль жизни участников "Московского долголетия". Москвичи старшего возраста следят за прогрессом и пользуются всеми возможностями, которые дает город для долгой и счастливой жизни.

Центральным объектом мультимедийной экспозиции стало "Древо жизни". Оно украшено циферблатами часов, которые напоминают о необходимости заботиться о собственном долголетии сейчас и начать внедрять полезные привычки в свою жизнь уже сейчас.

Один из факторов долголетия — сохранение когнитивных функций мозга, а простой и доступный каждому способ этому помочь — разгадывать кроссворды. Гостям форума-фестиваля предлагают сделать это с помощью интерактивного кроссворда, который также позволит узнать интересные факты о долголетии — например, какой актер на сцене отметил свой 100-летний юбилей или какое растение может дожить до четырех тысяч лет.

Виртуальная экскурсия "Нестарый Арбат" — это уникальный маршрут по главной пешеходной улице столицы, разработанный специально для проекта "Московское долголетие" писателем и москвоведом Александром Васькиным. Во время прогулки можно увидеть город с новой стороны и познакомиться с судьбами известных долгожителей разных эпох.

Кроме того, на площадке форума каждый может стать участником социологического исследования. Посетителям предложат ответить на вопросы о том, как они видят свое личное долголетие, какими смыслами его наполняют и что готовы сделать уже сейчас для будущей жизни. Самые популярные факторы долголетия представлены на арт-инсталляции "Манифест долголетия". В ней собрано 165 слов, которые, по мнению жителей Москвы, способствуют продолжительности жизни и являются собирательным образом долголетия.

Тема долголетия касается не только людей старшего возраста, но и вообще каждого, кто хочет сохранить жизненную активность.

С помощью искусственного интеллекта гости смогут заглянуть в будущее, сделать "Портрет долголетия" и увидеть себя в возрасте от 70 лет и старше. Долгая и здоровая жизнь — как музыкальное произведение, состоящее из многих мелодий, звучащих в унисон, а дирижер этого концерта — сам человек. На площадке форума-фестиваля представлена инсталляция, которая позволит в буквальном смысле услышать звучание долголетия. Бульвар московского долголетия открыт с 10:00 до 22:00 в любой день, кроме понедельника. А еще в Гостином Дворе посетителей ждет насыщенная тематическая программа с лекциями, спектаклями и мастер-классами. Вход свободный.

"Территория будущего. Москва 2030" — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 его площадках пройдут мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Тем временем в инновационном центре "Сколково" открылась выставка креативных арт-объектов под открытым небом "Портал. Арт". Например, арт-объект "Око" с помощью нейросети сможет считать образ москвичей и поместить их в город будущего. Инсталляция "Планета" расскажет о космических открытиях, "Ноутбук Mos.Tech" — о метавселенной ВДНХ.

Продолжается фестиваль "Лето в Москве". Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что на август запланировано около 70 различных мероприятий, которые будут интересны как детям, так и взрослым. В частности, москвичей приглашают на мастер-классы по созданию витражей и мозаики.

Яркие фестивали, современная городская среда, богатый выбор досуга и гастрономическое разнообразие превратили Москву в крупнейший центр отечественного туризма. Настоящий бум пришелся на майские праздники — столица приняла 2,2 миллиона гостей. Подавляющее большинство из них прибывает в столицу из российских регионов.

В июле в Пушкинском музее открылась выставка о талантливых художницах, без которых невозможно представить новое русское искусство. Три женщины совершили настоящий переворот в рекламе, книжной графике, фото и киномонтаже. В их числе оказалась Варвара Степанова, супруга и соратница одного из главных героев русского авангарда - художника и фотографа Александра Родченко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram