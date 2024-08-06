Мишустин определил кураторов национальных целей развития

Основные направления задал президент

Глава кабинета министров Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство достижений национальных целей развития, поставленных ранее президентом на перспективу до 2036 года.

Денис Мантуров будет курировать работу по достижению целей технологического лидерства. Зона ответственности Татьяны Голиковой - сбережение здоровья граждан и сохранение населения.

Дмитрий Патрушев ответит за продовольственную безопасность и экологическое благополучие. Виталий Савельев – за создание беспилотных авиасистем. За энергетические технологии, устойчивое и динамической развитие экономики ответит Александр Новак.

Марат Хуснуллин займется созданием комфортной среды для жизни, а Дмитрий Чернышенко - достижением национальных целей, направленных на реализацию потенциала каждого человека.

Также президент Владимир Путин поручил к 2030 году достигнуть цифровой зрелости государственного и муниципального управления. За это будет отвечать Дмитрий Григоренко.

Как ожидается, единый план по достижению национальных целей развития разработают до 1 ноября 2024 года. Этим вопросом занимаются Минэкономразвития и Минфин.

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