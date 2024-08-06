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Взрывы прогремели в Харькове и Сумах после объявления воздушной тревоги

11:03
  • вторник
  • 06 августа 2024

Ранее сообщалось о прилете в Киеве

Сирены воздушной тревоги ревут с утра 6 августа в нескольких областях Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Харькове. Также звуки взрывов были слышны в Сумах.

Пятый за сутки взрыв прогремел в Харькове
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Удары ВС России пришлись не только на Сумскую и Харьковскую области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 09.55 мск тревога объявлена также в Полтавской и Днепропетровской областях, передает РИА Новости.

Ранее поступили сообщения о прилете по Киеву. Местные паблики определили, что ракета взорвалась в пригороде украинской столицы, в направлении Броваров.

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