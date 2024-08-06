24 человека погибли из-за поджога отеля в Бангладеш

В стране продолжаются беспорядки даже после отставки премьера

24 человека погибли, 150 госпитализированы после поджога отеля в Бангладеш.

Инцидент произошел в городе Джессор во время празднования отставки премьер-министра Шейх Хасины. В процессе несколько неизвестных лиц подожгли отель, люди оказались замурованы в отеле и не смогли спастись.

Пожар уже потушили, на месте работают оперативные службы, пишет издание Dhaka Tribune.

Тем временем, за минувшие сутки в результате беспорядков погибли более 100 человек. Находящимся в Бангладеш россиянам рекомендовали соблюдать комендантский час и не покидать свои дома. Известно, что несколько тысяч наших соотечественников задействованы на стройке АЭС "Руппур". Комплекс, где проживают строители, дополнительно охраняется местными военными.

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