Налоговые поступления в бюджет России выросли на 31%

Глава ФНС рассказал об этом премьер-министру

Поступления налоговых доходов в бюджетную систему России в первом полугодии 2024 года выросли на 31%, до 26,9 триллиона рублей. Об этом во вторник, 6 августа, рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Егоров отметил, что рост налоговых поступлений в относительных показателях составляет 31%, а в абсолютных цифрах это 6,4 триллиона рублей.

При этом поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет выросли на 28,4%, или на 4,6 триллиона рублей, цитирует руководителя ФНС РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в последние годы России удалось изменить вектор развития своей экономики. Теперь в основе – производство, переработка и сектор услуг, а не сырьевой экспорт, хотя нефтегазовый сектор остается одним из главных столпов бюджета.

Российский лидер Владимир Путин обсудил социально-экономическое развитие Донецкой народной республики с ее главой. Денис Пушилин рассказал, что об успешной интеграции региона говорят поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые. В 2023 году это было 54 миллиарда рублей, а уже за первое полугодие 2024 года в бюджет поступило практически 33 миллиарда рублей.

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