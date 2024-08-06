Серия взрывов прозвучала в Белгороде

В регионе воздушная тревога

В Белгороде во время объявления опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов.

Об этом утром во вторник, 6 августа, сообщил корреспондент РИА Новости. С 10:20 жители слышали громкие взрывы в небе с разной интенсивностью.

Ракетная опасность была объявлена в 10:36 мск в Белгороде и Белгородском районе, Шебекине и Шебекинском округе, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В 11:13 мск был объявлен отбой ракетной опасности.

Ранее представитель группировки Вооруженных сил Украины "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше.

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