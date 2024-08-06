Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 28,2%

Оперштаб продолжает отслеживать ситуацию

Заболеваемость COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 28,2%. Такие данные во вторник, 6 августа, приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За указанный период в стране были госпитализированы 886 человек, выздоровели 7785 пациентов, скончались десять заболевших, сообщается на сайте "Объясняем.рф".

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявили новый штамм коронавируса — субвариант FLiRT. Заболеть могут даже ранее вакцинированные, хотя приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни.

Между тем в Роспотребнадзоре скептически высказались о реальности угрозы распространения вируса Чандипура в России. Эта болезнь обычно передается через укусы москитов и вызывает одноименную лихорадку. Все случаи заболевания до сих пор были зарегистрированы только в Индии.

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