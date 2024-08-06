ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 28,2%

11:31
  • вторник
  • 06 августа 2024

Оперштаб продолжает отслеживать ситуацию

Заболеваемость COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 28,2%. Такие данные во вторник, 6 августа, приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За указанный период в стране были госпитализированы 886 человек, выздоровели 7785 пациентов, скончались десять заболевших, сообщается на сайте "Объясняем.рф".

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявили новый штамм коронавируса — субвариант FLiRT. Заболеть могут даже ранее вакцинированные, хотя приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни.

Между тем в Роспотребнадзоре скептически высказались о реальности угрозы распространения вируса Чандипура в России. Эта болезнь обычно передается через укусы москитов и вызывает одноименную лихорадку. Все случаи заболевания до сих пор были зарегистрированы только в Индии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.