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В Минобороны назвали сроки завершения СВО

11:42
  • вторник
  • 06 августа 2024

Вопрос "закроют" в этом году

Сроки завершения специальной военной операции назвали в Минобороны России. СВО завершится в 2024 году, заявил замглавы Главного военно-политического управления оборонного ведомства генерал-майор Апти Алаудинов.

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Командир спецназа "Ахмат" уточнил, что СВО завершится в этом году победой России. По словам Алаудинова, ответ однозначный. В 2024 году этот вопрос будет закрыт, приводит слова генерала ТАСС.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией. У Киева нет сил и средств противостоять российским войскам. Генерал подчеркнул, что к этому прибавилось недовольство народа Украины всем происходящим.

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