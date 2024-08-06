В Центральную Россию вернется жара

Температура будет достигать 28 градусов

Тепло вернется к жителям Центральной России в середине августа, но выше 30 градусов столбики термометров не поднимутся. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В интервью "Звезде" эксперт пообещал, что в середине августа термометры будут демонстрировать значения в диапазоне от 24 до 28 градусов жары.

Такая погода задержится примерно до конца второй декады августа, однако уже в последние 10 дней месяца температура вернется к климатической норме в 20-25 градусов выше нуля. Одновременно с этим придут и кратковременные дожди.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что август в Центральной России не сулит аномальную жару, температура ожидается близкой к многолетней норме. Наряду с этим прогнозируется дефицит осадков в 20%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что "нервозность погоды связана с повышением температуры климатической". Поскольку медленно, но планомерно на планете меняется климат, среднемесячные, среднедекадные и среднесуточные температуры увеличвают амплитуду.

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