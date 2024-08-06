Глава Генштаба России прибыл в зону СВО

Он посетил группировку "Центр"

Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации.

Генерал поставил задачи на дальнейшие действия, заслушал доклады командующих объединений и вручил государственные награды военнослужащим, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В прошлый раз Герасимов посетил зону СВО 16 июля, он прибыл в командный пункт группировки "Восток". Он также заслушал доклады, поставил задачи и наградил отличившихся бойцов. Герасимову показали роботизированные комплексы, которые используют военные в зоне СВО.

Ранее замглавы главного военно-политического управления оборонного ведомства генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине может закончиться в 2024 году.

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