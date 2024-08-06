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В ВСУ признали огромные потери из-за "дебильных приказов"

12:20
  • вторник
  • 06 августа 2024

Жизни бойцов никто не щадит

Украинские военные несут большие потери на фронте из-за нелепых приказов командования. Такое заявление сделала руководитель медицинской службы "Ульф" спецбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

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По словам Михайловой, которые приводит РИА Новости, "сейчас есть огромные потери на фронте, происходящие из-за дебильных приказов, которые невозможно выполнить".

Как подчеркнула представитель ВСУ, в украинской армии это наблюдается повсюду из-за кадрового голода среди офицерского состава.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что еще в начале 2024 года потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевалили за 600 тысяч человек, а сейчас украинская армия "уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла".

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что потери украинских войск на рубежах ЛНР достигли рекордных значений. ВСУ потеряли 46 905 украинских солдат и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть на территорию региона.

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