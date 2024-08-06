Путин отдал распоряжение по льготной ипотеке

Он велел изучить ситуацию на рынке ипотечного кредитования

Президент России Владимир Путин распорядился изучить ситуацию на рынке ипотечного кредитования, чтобы выяснить влияние на нее льготной программы для семей с детьми.

Поручение адресовано федеральному правительству и Центробанку к 1 декабря по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета.

Кабмин и Центробанк должны оценить влияние "на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы", сообщается на официальном сайте Кремля.

Между тем несколько крупных российских банков сообщили о повышении ставок по ипотеке, отреагировав на решение Банка России поднять ключевую ставку на два процентных пункта — до 18%, сообщает ТАСС.

При этом вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что решено пролонгировать программу льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года, хотя условия ужесточены: предельная ставка составит 6% годовых (было 5%), максимальная сумма кредита — 9 миллионов рублей (было 18 миллионов).

В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что государство точно будет поддерживать программы льготной ипотеки в новых регионах России и на Дальнем Востоке, а остальные программы льготной ипотеки — "по мере возможностей".

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