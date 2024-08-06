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Путин отдал распоряжение по льготной ипотеке

12:36
  • вторник
  • 06 августа 2024

Он велел изучить ситуацию на рынке ипотечного кредитования

Президент России Владимир Путин распорядился изучить ситуацию на рынке ипотечного кредитования, чтобы выяснить влияние на нее льготной программы для семей с детьми.
Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года на новых условиях

Поручение адресовано федеральному правительству и Центробанку к 1 декабря по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета.

Кабмин и Центробанк должны оценить влияние "на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы", сообщается на официальном сайте Кремля.

Между тем несколько крупных российских банков сообщили о повышении ставок по ипотеке, отреагировав на решение Банка России поднять ключевую ставку на два процентных пункта — до 18%, сообщает ТАСС.

При этом вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что решено пролонгировать программу льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года, хотя условия ужесточены: предельная ставка составит 6% годовых (было 5%), максимальная сумма кредита — 9 миллионов рублей (было 18 миллионов).

В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что государство точно будет поддерживать программы льготной ипотеки в новых регионах России и на Дальнем Востоке, а остальные программы льготной ипотеки — "по мере возможностей".

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