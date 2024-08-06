Московский продюсерский центр оказывает помощь участникам СВО и их близким

Они могут бесплатно посещать мероприятия и занятия в кружках

Семьи военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, получают поддержку от Московского продюсерского центра. Участников СВО и их близких регулярно приглашают на мероприятия. На днях центр, подведомственный столичному Департаменту культуры, передал своим коллегам в Министерство обороны бесплатные билеты.

Военные и их близкие смогут увидеть рок-оперу "Карамазовы", детский шоу-мюзикл "История пяти королевств" и экспериментальный проект "СимфоСинтез". Пригласили их и на мультимедийные концерты в рамках проекта "СимфоМультимедия": "Аниме. Постапокалипсис", "От Disney до Marvel", "Гарри Поттер и симфомультимедия", "Хиты итальянского кино", "Песни вне времени".

Ранее Московский продюсерский центр предоставил участникам СВО и их родным возможность бесплатно побывать на выставке "Бумажные миры Латифа Казбекова. Железная ирония Андрея Бисти". Экспозиция была организована в креативном пространстве "Новый Манеж". Также центр передавал новогодние подарки со сладкими угощениями для детей Белгородской области.

В сообщении на сайте Мэра и правительства Москвы уточняется, что участники СВО, их супруги и дети до 17 лет могут бесплатно посещать не только мероприятия, организованные Московским продюсерским центром, но и занятия в различных кружках - при наличии свободных льготных мест. Дополнительную информацию о льготах можно получить по телефону: +7 495 870-55-45. А подать заявку можно в едином центре поддержки мобилизованных граждан на Береговом проезде, дом 8. Необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий родство с мобилизованным.

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