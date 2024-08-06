ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский продюсерский центр оказывает помощь участникам СВО и их близким

12:27
  • вторник
  • 06 августа 2024

Они могут бесплатно посещать мероприятия и занятия в кружках

Семьи военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, получают поддержку от Московского продюсерского центра. Участников СВО и их близких регулярно приглашают на мероприятия. На днях центр, подведомственный столичному Департаменту культуры, передал своим коллегам в Министерство обороны бесплатные билеты.

Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве
Белоусов дал ход реализации плана восстановления бойцов СВО вместе с женами

Военные и их близкие смогут увидеть рок-оперу "Карамазовы", детский шоу-мюзикл "История пяти королевств" и экспериментальный проект "СимфоСинтез". Пригласили их  и на мультимедийные концерты в рамках проекта "СимфоМультимедия": "Аниме. Постапокалипсис", "От Disney до Marvel", "Гарри Поттер и симфомультимедия", "Хиты итальянского кино", "Песни вне времени".

Ранее Московский продюсерский центр предоставил участникам СВО и их родным возможность бесплатно побывать на выставке "Бумажные миры Латифа Казбекова. Железная ирония Андрея Бисти". Экспозиция была организована в креативном пространстве "Новый Манеж". Также центр передавал новогодние подарки со сладкими угощениями для детей Белгородской области.

В сообщении на сайте Мэра и правительства Москвы уточняется, что участники СВО, их супруги и дети до 17 лет могут бесплатно посещать не только мероприятия, организованные Московским продюсерским центром, но и занятия в различных кружках - при наличии свободных льготных мест. Дополнительную информацию о льготах можно получить по телефону: +7 495 870-55-45. А подать заявку можно в едином центре поддержки мобилизованных граждан на Береговом проезде, дом 8. Необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий родство с мобилизованным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Концерт в театре
Концерт в театре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.