ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Японии вспоминают трагедию в Хиросиме

14:41
  • вторник
  • 06 августа 2024

Ровно 79 лет назад США сбросили атомную бомбу

В Японии почтили память жертв одной из самых страшных трагедий в истории страны. Ровно 79 лет назад Соединенные Штаты Америки сбросили атомную бомбу на Хиросиму, буквально стерев с лица земли город с населением в сотни тысяч человек. А через три дня после этого США повторили ядерную атаку, уничтожив Нагасаки.

И тем более удивительно, что на траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине чудовищного преступления, ни один из японских политиков ни разу даже не обмолвился об истинном виновнике гибели сотен тысяч мирных людей. Зато премьер Фумио Кисида не преминул обвинить Россию в создании новой ядерной угрозы. Добавив, что в скором времени количество атомного оружия может увеличиться, впервые со времен холодной войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Бомбардировка Хирасимы
Бомбардировка Хирасимы
Хирасима
Хирасима
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.