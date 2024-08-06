Ровно 79 лет назад США сбросили атомную бомбу

В Японии почтили память жертв одной из самых страшных трагедий в истории страны. Ровно 79 лет назад Соединенные Штаты Америки сбросили атомную бомбу на Хиросиму, буквально стерев с лица земли город с населением в сотни тысяч человек. А через три дня после этого США повторили ядерную атаку, уничтожив Нагасаки.

И тем более удивительно, что на траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине чудовищного преступления, ни один из японских политиков ни разу даже не обмолвился об истинном виновнике гибели сотен тысяч мирных людей. Зато премьер Фумио Кисида не преминул обвинить Россию в создании новой ядерной угрозы. Добавив, что в скором времени количество атомного оружия может увеличиться, впервые со времен холодной войны.

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