Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

Одновременно в здании смогут работать 45 судей

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в столичном районе Очаково-Матвеевское переехал в новое здание. Ранее сотрудникам приходилось делить одно помещение с другим судом. Теперь условия работы станут комфортнее. Удобнее станет и посетителям. Новое здание сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Необычное четырехэтажное здание на проспекте Генерала Дорохова обращает на себя внимание, именно там теперь будет находиться первый апелляционный суд общей юрисдикции. Сегодня он открывает свои двери после реконструкции. Ведь качественное и доступное правосудие невозможно без соответствующей инфраструктуры.

"Работа шла четко, быстро, поставщики отечественные", - отметил Алексей Добашин, генеральный директор строительной организации.

Одновременно в здании суда площадью 10,5 тысячи квадратных метров смогут работать 45 судей. Первые три этажа административного здания соединят конвойный и служебный блоки. Это помещения службы охраны, гардероб, КПП, комнаты приставов и адвокатов. Зонирование осуществлено таким образом, чтобы исключить пересечение разных категорий участников процесса. В целях безопасности установлен комплекс досмотра с датчиками обнаружения запрещённых предметов. Четвертый этаж полностью состоит из служебной зоны.

"Здание апелляционного суда в течение года было построено, и сегодня здесь будет новоселье. Здание построено еще и потому что к апелляционному суду, к юрисдикции были прибавлены новые территории- это Донецкая, Луганская область, другие регионы. Поэтому потребовалось увеличить количество судебных заседаний и потребовалось строительство нового здания. Оно построено по самым современным требованиям, по самым современным технологиям, самыми современными информационными системами. Так что, я думаю, здесь будет удобно работать и судьям, и гражданам, которые обращаются сюда", - заявил Собянин.

Для удобства маломобильных граждан создана безбарьерная среда. Хорошую транспортную доступность суда обеспечивают Северо-Западная хорда и проспект Генерала Дорохова.

"Здание современное, здание очень технологичное, оборудованы действительно все залы судебных заседаний всем самым современным оборудованием - это видеоконференцсвязь, это аудиопротоколирование", - сообщил Владимир Ананьев. председатель Первого апелляционного суда.

За последние годы городские власти на новом уровне обустроили 10 административных помещений. Правительство Москвы продолжает строительство новых и реконструкцию действующих зданий районных судов.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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