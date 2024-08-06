Один человек погиб в результате взрыва в Москве

Взорвался "неустановленный предмет"

В результате взрыва в жилом доме на улице Артамонова в Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Взрыв на улице Артамонова в Москве произошел во вторник днем. Сначала сообщалось о взрыве бытового газа, однако затем эту версию опровергли. Как сообщили в МЧС, в квартире взорвался "неустановленный предмет".

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