Один человек погиб в результате взрыва в Москве

Взорвался "неустановленный предмет"
В результате взрыва в жилом доме на улице Артамонова в Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Взрыв на улице Артамонова в Москве произошел во вторник днем. Сначала сообщалось о взрыве бытового газа, однако затем эту версию опровергли. Как сообщили в МЧС, в квартире взорвался "неустановленный предмет".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram