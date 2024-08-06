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Шойгу: Киев не отреагировал на мирные предложения Путина

12:49
  • вторник
  • 06 августа 2024

Прошло уже два месяца

Киев до сих пор не дал ответ на озвученные Путиным условия по урегулированию ситуации на Украине.

Поэтому сейчас бессмысленно говорить о каких-либо конференциях и переговорах, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - заявил он (цитата по РИА Новости).

В июне президент России Владимир Путин выступил с мирными предложениям по урегулированию конфликта с Украиной. Они предусматривают признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как российских территорий. Кроме того, за Украиной закрепляется внеблоковый и безъядерный статус. Все антироссийские санкции должны быть отменены.

В СВР предупредили, что в случае отказа киевского режима от этих предложений условия заключения мирного соглашения для Украины станут более жесткими.

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