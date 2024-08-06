Шойгу: Киев не отреагировал на мирные предложения Путина

Прошло уже два месяца

Киев до сих пор не дал ответ на озвученные Путиным условия по урегулированию ситуации на Украине.

Поэтому сейчас бессмысленно говорить о каких-либо конференциях и переговорах, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - заявил он (цитата по РИА Новости).

В июне президент России Владимир Путин выступил с мирными предложениям по урегулированию конфликта с Украиной. Они предусматривают признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как российских территорий. Кроме того, за Украиной закрепляется внеблоковый и безъядерный статус. Все антироссийские санкции должны быть отменены.

В СВР предупредили, что в случае отказа киевского режима от этих предложений условия заключения мирного соглашения для Украины станут более жесткими.

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