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Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных

12:56
  • вторник
  • 06 августа 2024

Огромные потери признают и в ВСУ

Украина за неполные два месяца, по данным Министерства обороны России, потеряла свыше 115 тысяч своих военных. Об этом во вторник, 6 августа, рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из окружения в Нью-Йорке
Потери ВСУ на рубежах ЛНР за июль составили около 47 тысяч

По словам политика, за тот же период территория, которую освободили российские войска в рамках специальной военной операции, прибавила 420 квадратных километров.

При этом потери ВСУ растут, составляя "по 60 тысяч в месяц почти", причем "это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент", цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее в Вооруженных силах Украины признали, что "сейчас есть огромные потери на фронте, происходящие из-за дебильных приказов, которые невозможно выполнить".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским поднимал тему СВО и призвал "заканчивать с этим конфликтом", поскольку Украина несет огромные потери и провалила анонсированное контрнаступление.

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