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Трамп поговорил с Ким Чен Ыном о "красной кнопке"

13:04
  • вторник
  • 06 августа 2024

Американский политик убеждал лидера КНДР, что его кнопка больше

Дональд Трамп и Ким Чен Ын поговорили о "Красной кнопке". Беседа состоялась в бытность Трампа президентом США. Бывший американский лидер рассказал об этом в интервью стримеру Эдину Россу.

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По словам Трампа, Ким Чен Ын сообщил ему, что на его столе есть "красная кнопка". Трамп, якобы, ответил северокорейскому лидеру, что не видит в этом проблемы – мол, у него тоже есть "красная кнопка", причем она больше и работает.

Американский политик добавил, что во время разговора включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона Rocket man. Это был намек на то, что руководитель КНДР — "человек-ракета". Ранее Трамп заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента США восстановит отношения с Ким Чен Ыном.

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