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В бундестаге призвали вернуться к дипломатии в отношениях с Россией

13:18
  • вторник
  • 06 августа 2024

Отношения Берлина и Москвы находятся не в лучшем состоянии

Берлину необходимо вернуться к дипломатии в своей внешней политике по отношению к России. Такое заявление сделал во вторник, 6 августа, депутат бундестага Ральф Штегнер.
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Германский политик напомнил, что "дипломаты существуют для того, чтобы вести дипломатию", а потому "они должны снова начать этим заниматься по отношению к России", сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр германской земли Бранденбург Дитмар Войдке призвал федеральное правительство приложить "все возможные дипломатические усилия быстрее", чтобы добиться разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркивал, что мира на Украине нельзя будет достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Нехаммер, который уже лично встречался с российским лидером, заявил, что "если это будет полезно, если поможет, я бы сделал это снова".

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