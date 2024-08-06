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В Москве обсудили контрсанкции в сельском хозяйстве

14:45
  • вторник
  • 06 августа 2024

Россия стала крупнейшим экспортёром пшеницы

Борьбу с западными экономическими ограничениями и ключевые достижения России в области импортозамещения обсудили эксперты Общественной палаты в Москве.

Состоялся круглый стол "10 лет контрсанкций в сельском хозяйстве". За это время отрасль полностью преобразилась. Наша страна стала крупнейшим экспортёром пшеницы и многих других культур. Сегодня российскую продукцию импортируют более 160 государств. Наши аграрии укрепили продовольственный суверенитет, внедрили новые технологии. В то время как страны-оппоненты только потеряли огромную часть рынка и лишились возможностей для сотрудничества.

"Сейчас это всё не просто преодолено, не просто превышены показатели Советского Союза, но мы вышли на лучшие позиции в мире. Мы по большинству производств в сельском хозяйстве занимаем второе-третье места, а по некоторым моментам - первое. Мы действительно кормим практически половину земного шара", - отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России, член Общественной палаты Москвы.

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