В Москве пройдет неделя финансовой грамотности

Она начнется 23 августа

Неделя финансовой грамотности пройдёт в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Стартует она 23 августа на площадке "Заповедное посольство" в "Зарядье".

Посетителей ожидают различные квизы, лекции и мастер-классы. А ещё встречи с блогерами, цифровые выставки, кинолектории и многое другое. Не останутся без внимания и дети. Для них организуют игры, викторины. А также покажут мультфильмы, которые помогут освоить навыки безопасного использования банковских карт. И правила сбережения денег.

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