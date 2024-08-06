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В Москве пройдет неделя финансовой грамотности

14:59
  • вторник
  • 06 августа 2024

Она начнется 23 августа

Неделя финансовой грамотности пройдёт в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Стартует она 23 августа на площадке "Заповедное посольство" в "Зарядье".

Посетителей ожидают различные квизы, лекции и мастер-классы. А ещё встречи с блогерами, цифровые выставки, кинолектории и многое другое. Не останутся без внимания и дети. Для них организуют игры, викторины. А также покажут мультфильмы, которые помогут освоить навыки безопасного использования банковских карт. И правила сбережения денег.

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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