Пациентам с ревматологическими заболеваниями оказывают помощь в Москве

Созданы три межокружных центра

Случаев поздней диагностики ревматологических заболеваний в Москве практически нет! И всё это благодаря созданию трёх межокружных центров. За год специалистам удалось принять более 230 пациентов. Всё лечение - от первичных исследований до диспансерного наблюдения они проходят в стенах одного учреждения.

Боль при движении, отеки вокруг суставов. Терапевт, засомневавшись в диагнозе, направила Мадину Жабраилову в специализированный ревматологический центр.

Пациентам с ревматологическими заболеваниями раньше приходилось посещать несколько разных медучреждений, ведь не везде были узкие специалисты и возможность провести исследования. Год назад в Москве прошла реорганизация ревматологической службы, были открыты три межокружных специализированных центра. Один из них - на базе клинического научного центра имени Логинова. Получить направление в него можно в районной поликлинике. И уже здесь буквально сразу начать обследование.

"Можно в день обращения сдать наши все специализированные ревматологические лабораторные исследования в центре. Это очень удобно, не надо никуда ехать, а можно все обследования пройти у нас", - рассказала Надежда Савенкова, заведующая отделением ревматологии круглосуточного стационара.

Ревматологические заболевания, как известно, поражают не только опорно-двигательный аппарат - суставы и позвоночник, но и другие органы. Иногда довольно сложно сразу поставить диагноз.

"Поэтому очень хорошо, что мы расположены на базе такого центра, который обладает высокими технологиями, и мы можем для диагностики и для ведения наших пациентов привлечь мультидисциплинарную команду смежных специалистов", - отметила Людмила Теплова, заведующая межокружным ревматологическим центром МКНЦ им. Логинова.

Плюс, есть всё необходимое для диагностики современное оборудование - аппараты УЗИ, КТ и МРТ.

"Выполняем здесь чаще всего в плане дообследования КТ суставов пациента, МРТ позвоночника, суставов в том числе крестово-подвздошных сочленений, то, что нужно нам для уточнения и верификации диагноза пациента - всё делаем здесь", - рассказала Татьяна Щербакова, врач-ревматолог межокружного ревматологического центра МКНЦ им. Логинова.

Если ревматологическое заболевание будет диагностировано, пациента поставят на диспансерный учёт, он начнет проходить лечение. Работает центр семь дней в неделю. Есть и амбулаторное отделение, и впервые помимо круглосуточного открылся и дневной стационар.

"Существует прямая связь между амбулаторным и стационарным звеном, а для пациентов это очень удобно. Потому что они знают, что после выписки из стационара они останутся под таким же тщательным контролем на амбулаторном звене, как и в стационаре", - отметила Надежда Савенкова, заведующая отделением ревматологии круглосуточного стационара.

Ревматологические заболевания полностью вылечить, как правило, невозможно, они требуют постоянного наблюдения у специалистов и регулярного приема лекарств. Тем не менее, говорят врачи, у всех пациентов можно добиться стойкой и длительной ремиссии, позволяющей вести обычный образ жизни.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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