В Москве приезжий из Красноярска напал на пенсионерку

Его задержали

Робин Гуд - наоборот! На Молодогвардейской улице грабитель напал на 76-летнюю женщину. Которая шла по улице, опираясь на ходунки.

На кадрах с камер наблюдения видно, как 38-летний приезжий из Красноярска неожиданно повалил пенсионерку на землю. И стащил с ходунков её сумку. В которой было всего 3 тысячи рублей.

Далеко убежать он не смог. Его почти сразу задержали очевидцы. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник уже ждёт суда в СИЗО.

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