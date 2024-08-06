В Москве приезжий из Красноярска напал на пенсионерку

Его задержали
Робин Гуд - наоборот! На Молодогвардейской улице грабитель напал на 76-летнюю женщину. Которая шла по улице, опираясь на ходунки.
На кадрах с камер наблюдения видно, как 38-летний приезжий из Красноярска неожиданно повалил пенсионерку на землю. И стащил с ходунков её сумку. В которой было всего 3 тысячи рублей.
Далеко убежать он не смог. Его почти сразу задержали очевидцы. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник уже ждёт суда в СИЗО.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram