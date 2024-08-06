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Появилось фото из квартиры в Москве, в которой прогремел взрыв

13:08
  • вторник
  • 06 августа 2024

Погиб 62-летний мужчина

В результате взрыва в квартире жилого дома в Москве погиб 62-летний мужчина. Об этом "ТВ Центру" сообщили в ГУ МВД по Москве. Других пострадавших нет.

"6 августа около 11.40 в квартире жилого дома, расположенного на ул. Артамонова женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно установлено, что произошла детонация неустановленного предмета", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. "ТВ Центр" публикует кадры из квартиры, в которой произошел взрыв.

Взрыв на улице Артамонова в Москве прогремел во вторник днем.  Сначала сообщалось о взрыве бытового газа, однако затем эту версию опровергли. Как сообщили в МЧС, в квартире взорвался "неустановленный предмет".

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