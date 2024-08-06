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Частный самолет пропал с радаров в Приморском крае

13:56
  • вторник
  • 06 августа 2024

На борту находились два человека

В Приморском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет.

Установлено, что самолет "BRISTELL RG"  вылетел с аэродрома "Пушистый" (Корсаков) я в аэродром Новороссия (Приморский край). В 30 километрах от посадочной площадки воздушное судно пропало, пилот перестал выходить на связь.

На борту находились командир воздушного судна и 1 пассажир. Начата поисково-спасательная операция. Восточное межрегиональное СУТ СК России начало проверку.

Telegram-канал "112" пишет, что в BRISTELL RG находились авиапутешественника, они совершали длительный полет по маршруту Иркутск - Камчатка - Сахалин - Приморский край. Крушение самолета якобы видели диспетчеры воинской части ПВО.

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