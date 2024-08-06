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В Подмосковье задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

15:11
  • вторник
  • 06 августа 2024

Заведено уголовное дело

В Королёве под стражу отправлен ранее судимый 60-летний житель Челябинской области, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Его автомобиль остановили недалеко от железной дороги. Во время досмотра под капотом машины полицейские обнаружили пять свертков с порошком. Общим весом более двух килограммов. Еще два свертка находились в кармане задержанного.

Мужчина рассказал, что знакомый предложил ему перевезти наркотик в Екатеринбург. И сделать там тайник - закладку для дальнейшего сбыта. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.

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