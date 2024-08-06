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ФСБ задержала главврача Центра ядерной медицины в Челябинске

13:31
  • вторник
  • 06 августа 2024

По следствием еще несколько сотрудников

Сотрудники ФСБ задержали главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Дмитрия Ростовцева силовики увезли из дома.

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Под следствием также оказались главный бухгалтер, руководитель и сотрудник административно-хозяйственной части медучреждения. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, получении и даче взяток, а также превышении полномочий.

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбудил Следственный комитет России. По данным следствия, с 2021-го по 2024 год в центре были фиктивно трудоустроены рабочие, а их зарплату получали подозреваемые. Бюджету причинен ущерб на сумму 2,6 миллиона рублей.

В квартирах и на местах работы подозреваемых проходят обыски. Решается вопрос об избрани меры пресечения всем фигурантам уголовного дела, передает портал "74.RU".

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