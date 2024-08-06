Иноагент Колезев* заочно приговорен к 7,5 года колонии

Приговор вынес суд в Москве

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7,5 годам колонии журналиста Дмитрия Колезева* (признан иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр) за распространение ложной информации о российской армии, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено из-за видеоролика на YouTube-канале журналиста и публикаций о событиях в Буче. Обвинение требовало для Колезева* восемь лет лишения свободы.

В ноябре 2022 года Министерство юстиции России признало Колезева* иностранным агентом и включило в реестр иноагентов. Журналист к тому времени уехал из России и поселился в Вильнюсе.

Бывший главный редактор портала Republic* (признано СМИ-иноагентом) утверждал, что не имеет понятия, за что его преследуют в России, а о том, что его разыскивают российские правоохранительные органы он якобы узнал из средств массовой информации.

* лицо или организация, признанные в России иностранным агентом и внесенные в соответствующий реестр

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