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В США объяснили, чего ждать Украине от переданных F-16

13:57
  • вторник
  • 06 августа 2024

Киев ждал истребители долго, но ситуацию они не изменят

Переданные Украине истребители F-16 американского производства не смогут существенно повлиять на ситуацию на поле боя с учетом "российской воздушной мощи". Такое мнение высказывает журнал National Interest.

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Как отмечается в издании, "точное количество только что поставленных F-16 не разглашается, но мы можем предположить, что их далеко не 130". Кроме того, ценность каждого истребителя для украинцев столь высока, что они будут бережно их использовать.

В итоге вряд ли американские самолеты окажут существенное влияние на исход конфликта между Россией и Украиной, резюмирует NI.

Ранее американский политолог Марк Слебода заявил, что F-16, полученные киевским режимом, уже значительно устарели. При этом самолеты, которые Зеленский выпросил у своих западных кураторов, должны противостоять лучшей системе противовоздушной обороны в мире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что никакие вооружения и боевая техника не помогут киевскому режиму переломить ситуацию на фронте в свою пользу, поскольку "здесь нет "волшебной таблетки", здесь нет никакой панацеи".

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