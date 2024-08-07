Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Юпитер в Близнецах обласкан лучами Солнца в Деве

Овны

Вы уговорите и очаруете кого угодно – красноречия и чувства юмора вам не занимать! Этот дар поможет открыть двери, которые еще вчера были закрыты.

Тельцы

Просто волшебный день для представителей знака, которые, как известно, бескорыстно обожают деньги. Заключайте договоры, ищите клиентов – пользуйтесь силой звезд.

Близнецы

Юпитер в вашем знаке обласкан лучами Солнца – удача сама идет к вам в руки! Это самый первый шаг к успеху, сумейте разглядеть его в событиях этого летнего дня.

Раки

Вы получите поддержку тех, кто всей душой болеет за вас. Кто-то сделает вам доброе дело или поможет финансово, отдаст долг, выплатит пораньше зарплату.

Львы

Что-то хорошее войдет в вашу жизнь через друзей или социальные сети. Предложения будут связаны с темами и людьми, которые вам хорошо знакомы в прошлом.

Девы

Солнце в вашем знаке получает поддержку от планеты большой удачи Юпитера. Успеха стоит ждать в карьере, спорте и делах, в которых вы бросили вызов сами себе.

Весы

Присмотритесь к своим подписчикам в социальных сетях, коллегам, которые с вами на одной волне. Это ваша группа поддержки, от которой сегодня придет что-то позитивное.

Скорпионы

Вам повезет с банками, налоговыми органами, страховыми компаниями. Узнайте, какие предложения есть, среди них найдутся выгодные варианты.

Стрельцы

Вы всегда готовы к приключениям и сегодня они обязательно будут! Вы можете случайно оказаться в интересной компании или там, где хотели побывать.

Козероги

Вам повезет с врачом, диетологом, тренером или другим специалистом, который сможет понять ваши запросы. Спрашивайте у знакомых, контакт найдется.

Водолеи

Любовь готова поселиться в вашем сердце! Правда, это ненадолго, но зато будет интересно. То же самое касается делового партнерства, которое на подходе.

Рыбы

Вы найдете хорошие идеи по благоустройству дома или специалистов, готовых поработать на вас. Со стартом придется подождать, но это вам не помешает.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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