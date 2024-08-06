ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Освобождена Тимофеевка в ДНР

13:44
  • вторник
  • 06 августа 2024

ВС России продвигаются в Донбассе

Российские военные освободили село Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. ВС России заняли более выходные рубежи на данном направлении.

После взятия Тимофеевки наша армия сможет наступать на Селидово, Новогродовку, Мирноград и Покровск. Послендний населенный пункт является важнейшим логистическим узлом украинской армии в Донбассе, уточняет РИА Новости.

Кроме того, за минувшие сутки центральная группировка российских войск отразила три контратаки ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.