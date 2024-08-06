ВС России продвигаются в Донбассе

Российские военные освободили село Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. ВС России заняли более выходные рубежи на данном направлении.

После взятия Тимофеевки наша армия сможет наступать на Селидово, Новогродовку, Мирноград и Покровск. Послендний населенный пункт является важнейшим логистическим узлом украинской армии в Донбассе, уточняет РИА Новости.

Кроме того, за минувшие сутки центральная группировка российских войск отразила три контратаки ВСУ.

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