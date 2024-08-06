Путин встретился в Кремле с губернатором Мурманской области

Губернатор доложил о разработке мастер-планов для трех опорных населенных пунктов Арктической зоны России

Социально-экономическое развитие одного из важнейших регионов Крайнего Севера в центре внимания Владимира Путина. Сегодня в Кремле президент принял губернатора Мурманской области.

Это первая встреча главы государства с Андреем Чибисом, после перенесенного им в апреле покушения и последовавшей реабилитации. Вначале разговора президент поинтересовался самочувствием собеседника.

Одной из главным тем беседы стала разработка мастер-планов для трех опорных населенных пунктов Арктической зоны России: Мурманской, Кировско - Апатитской и Мончегорской агломераций. Андрей Чибис доложил, как идет реализация проекта, в котором активное участие принимает в том числе Белоруссия:

"Модернизация рыбного порта, который сейчас деприватизирован в самом городе Мурманске. Мы сейчас с Росрыболовством этим занимаемся, чтобы его сделать высокотехнологичным и качественным".

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