ВСУ попытались высадиться с 12 катеров на Тендровской косе

Атака отбита, с потерями украинской стороны

Украинские военные предприняли попытку высадки десанта с моря на Тендровскую косу в Херсонской области. В операции было задействовано 12 катеров, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Как написал Сальдо в Telegram, на восьми катерах передвигались диверсанты, еще четыре катера огневой поддержки. Кроме того, противник задействовал ударные и разведывательные беспилотники.

По данным губернатора, ВС России отслеживали действия диверсантов ВСУ с момента их выхода из Очакова. Российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений встретили боевиков огнем из всех видов оружия. Три катера уничтожено вместе с экипажами. Остальные плавсредства получили повреждения, экипажи понесли потери. Противник отступил. Сальдо напомнил, что это была уже вторая за текущий год провальная попытка ВСУ совершить высадку на Тендровской косе.

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