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ФСБ выступила с заявлением после утренней провокации ВСУ в Курской области

14:10
  • вторник
  • 06 августа 2024

Атака успешно отражена

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили вооруженную провокацию, обстреляв села в Курской области.

Российские пограничники и военные ее успешно отразили,  сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Утром 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. бойцы погранслужбы ФСБ и ВС России не допустили прорыва границы, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Россиян попросили не поддаваться на действия провокаторов и доверять только официальным источникам информации.

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