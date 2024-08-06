ФСБ выступила с заявлением после утренней провокации ВСУ в Курской области

Атака успешно отражена

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили вооруженную провокацию, обстреляв села в Курской области.

Российские пограничники и военные ее успешно отразили, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Утром 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. бойцы погранслужбы ФСБ и ВС России не допустили прорыва границы, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Россиян попросили не поддаваться на действия провокаторов и доверять только официальным источникам информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram