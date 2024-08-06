ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мосгорсуд признал законным арест Кибовского

14:18
  • вторник
  • 06 августа 2024

Экс-главе департамента культуры Москвы вменяют взяточничество

Мосгорсуд во вторник, 6 августа, признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о коррупции в особо крупном размере.
Суд арестовал Александра Кибовского

Судья решила постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, а апелляционную жалобу Кибовского на помещение в СИЗО – без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Ранее Кибовский заявил, что собирается отправиться в зону специальной военной операции. По его утверждению, он "с самого начала решил, что пойду на СВО, для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить".

Следствие полагает, что бывший министр правительства Москвы, возглавлявший департамент культуры, способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов, а сам брал за это взятки. Предположительно, Кибовский являлся членом организованной группы, а сумма взяток превышает 100 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Александр Кибовский
Александр Кибовский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.