Мосгорсуд признал законным арест Кибовского

Экс-главе департамента культуры Москвы вменяют взяточничество

Мосгорсуд во вторник, 6 августа, признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о коррупции в особо крупном размере.

Судья решила постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, а апелляционную жалобу Кибовского на помещение в СИЗО – без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Ранее Кибовский заявил, что собирается отправиться в зону специальной военной операции. По его утверждению, он "с самого начала решил, что пойду на СВО, для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить".

Следствие полагает, что бывший министр правительства Москвы, возглавлявший департамент культуры, способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов, а сам брал за это взятки. Предположительно, Кибовский являлся членом организованной группы, а сумма взяток превышает 100 миллионов рублей.

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