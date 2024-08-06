Шойгу объяснил, зачем Западу и Украине пауза в боях

Россия будет полагаться только на конкретные действия

Пауза в боевых действиях на Украине необходима Западу и Киеву лишь для перегруппировки войск. Такое заявление сделал во вторник, 6 августа, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как подчеркнул политик, "Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться".

Однако доверять их словам Россия не намерена и будет полагаться лишь на конкретные действия, цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан, побывавший в Киеве и в Москве, рассказал, что лидеры Украины и России отказались от идеи временного прекращения огня даже ради ускорения мирных переговоров. И Зеленский, и Путин полагают, что противник использует такую паузу в своих интересах.

Между тем российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения четких договоренностей, которые были бы необратимыми и приемлемыми для Москвы.

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