Шойгу объяснил, зачем Западу и Украине пауза в боях

Россия будет полагаться только на конкретные действия
Пауза в боевых действиях на Украине необходима Западу и Киеву лишь для перегруппировки войск. Такое заявление сделал во вторник, 6 августа, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Как подчеркнул политик, "Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться".
Однако доверять их словам Россия не намерена и будет полагаться лишь на конкретные действия, цитирует Шойгу ТАСС.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан, побывавший в Киеве и в Москве, рассказал, что лидеры Украины и России отказались от идеи временного прекращения огня даже ради ускорения мирных переговоров. И Зеленский, и Путин полагают, что противник использует такую паузу в своих интересах.
Между тем российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения четких договоренностей, которые были бы необратимыми и приемлемыми для Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram