Суд отправил под арест экс-начальника вещевого управления Минобороны

Демчик подозревается в получении взятки в 4 миллиона рублей

Военный суд отправил под арест бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в 4 миллиона рублей в 2017 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствие установило, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны России. Гендиректор одной из коммерческих организаций решил заручиться покровительством Демчика для получения госконтракта на поставку имущества для армии. За что и "отблагодарил" Демчика четырьмя миллионами рублей.

Впоследствии эта организация получила госконтракты - с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 миллиона рублей. По словам представителя СКР, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

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