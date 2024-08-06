В Москве начали запускать в квартиры жильцов дома, где произошел взрыв

На месте работают криминалисты

Жильцов дома в Москве, где при взрыве погиб мужчина, начали запускать в квартиры.

Из-за инцидента были эвакуированы жильцы двух подъездов, передает РИА Новости. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты.

Взрыв на улице Артамонова, 7к2 в Москве произошел во вторник днем. Сначала сообщалось о взрыве бытового газа, однако затем эту версию опровергли. Как сообщили в МЧС, в квартире взорвался "неустановленный предмет". Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует столичная прокуратура.

Погиб 62-летний мужчина. По предварительным данным СК, он совершил суицид. Соседи рассказали, что их сосед был на пенсии и болел.

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