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В Москве начали запускать в квартиры жильцов дома, где произошел взрыв

14:47
  • вторник
  • 06 августа 2024

На месте работают криминалисты

Жильцов дома в Москве, где при взрыве погиб мужчина, начали запускать в квартиры.
Появилось фото из квартиры в Москве, в которой прогремел взрыв

Из-за инцидента были эвакуированы жильцы двух подъездов, передает РИА Новости. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты.  

Взрыв на улице Артамонова, 7к2 в Москве произошел во вторник днем.  Сначала сообщалось о взрыве бытового газа, однако затем эту версию опровергли. Как сообщили в МЧС, в квартире взорвался "неустановленный предмет". Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует столичная прокуратура.

Погиб 62-летний мужчина. По предварительным данным СК, он совершил суицид. Соседи рассказали, что их сосед был на пенсии и болел.   

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Оперативные службы у жилого дома по адресу: ул. Артамонова, д. 7, корп. 2, где произошел взрыв
Оперативные службы у жилого дома по адресу: ул. Артамонова, д. 7, корп. 2, где произошел взрыв
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