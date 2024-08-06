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Площадь пожара на рынке в Туапсе превысила 900 "квадратов"

14:47
  • вторник
  • 06 августа 2024

15 человек эвакуировались самостоятельно

Крупный пожар на одном из рынков в Краснодарском крае. Пожарные команды борются с огнем в Туапсе, сообщило в Telegram МЧС России.

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Предварительно сообщалось о возгорании торгового павильона на площади 400 квадратных метров. На место прибыли 34 пожарных и 10 единиц техники.

Позже информацию уточнили. Огонь охватил 950 квадратных метров. Из горящего помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек.

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