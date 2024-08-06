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МИД Латвии объяснил отказ закрывать посольство России

14:54
  • вторник
  • 06 августа 2024

Дипмиссия работает, несмотря на обострение двусторонних отношений

Руководство Латвии не планирует закрывать посольство России в Риге, поскольку опасается ответных действий Москвы. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел прибалтийского государства.

Как пояснили в МИД Латвии, посольства — это "единственный канал связи между двумя странами, позволяющий оказывать консульскую помощь гражданам".

В случае закрытия российского посольства в Риге следует ожидать аналогичного шага России, что лишило бы граждан Латвии такой же возможности, цитирует заявление ведомства Delfi.

Ранее в Латвии всерьез заговорили о том, чтобы закрыть Балтийское море для России. Однако заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что Балтика никогда не превратится во внутреннее море НАТО, а "такие фигуры речи используют легковесные политики".

При этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что не видит причин, по которым киевский режим должен воздерживаться от нанесения ударов по территории России.

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