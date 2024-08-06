В Грузии допустили помилование Саакашвили

Ему вменили несколько преступлений, от растраты до убийства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал во вторник, 6 августа, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Как объяснил политик, Зурабишвили намерена помиловать Саакашвили, так как она находится с экс-президентом и с его партией "Единое национальное движение" в одном союзе, сообщает ТАСС.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили тратил бюджетные деньги на частные перелеты. Поскольку "реально подтвердился новый преступный факт", необходимо провести новое расследование в отношении экс-президента Грузии, подчеркнул Мдинарадзе.

Папуашвили утверждал, что грузинские власти во главе с Михаилом Саакашвили ответственны за вооруженный конфликт 2008 года в Южной Осетии. Однако спикер парламента Грузии усомнился в необходимости расследования за давностью лет.

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