Пополнение рядов ВСУ - самый насущный вопрос для Киева и его кураторов

Кажется, итальянская песенка Гордона Мэттью Томаса Самнера, известного под псевдонимом Стинг, спета. А ведь сколько хитов было написано в поместье Иль Паладжио. Но теперь роскошное поместье в часе езды от Флоренции якобы продано, пишет итальянская пресса. Цену не называют. Но по оценкам экспертов - это от 60 до 75 миллионов евро. Покупатель - по документам, которые попали в Сеть, их подлинность не подтверждена - местная фирма.

"Хотя компания San Tommaso S.R.L. зарегистрирована в Италии, ее владельцами являются граждане Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская. Фактически, San Tommaso S.R.L. фигурирует в списке активов Владимира Зеленского", - говорится в публикации.

Впервые об этой фирме стало известно 5 лет назад, когда Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, не задекларировал один из своих заграничных домов. Замечательный сосед и соседка давно пополняют коллекцию зарубежной недвижимости. То королевский замок прикупят, то виллу у Красного моря. И вот, наконец, уголок в сельской местности в Италии.

К слову, свое вино Стинг не брезговал продавать и в Россию. При этом активно поддерживал Украину. Как пишет итальянское издание, поместье перешло в собственность украинской четы еще в конце июня. Через пару недель после того, как Зеленский побывал на саммите G7 в Италии. Получив тогда 50 миллиардов долларов из заблокированных российских активов.

Простые украинцы же сейчас либо убегают от военкомов, либо уже на фронте. Но западные кураторы требуют новой молодой крови.

"Наши партнеры периодически поднимают вопрос, что возраст 18 - 25 лет наиболее оптимальный для того, чтобы граждане с точки зрения физических и психологических качеств могли активно воевать", - сказал Федор Вениславский, народный депутат Украины.

За это обещают щедро платить поставками техники, снарядов. Правда, Чехия, наобещав миллион, дает заднюю. Мол, до конца года смогут поставить лишь половину. Это покроет потребности ВСУ на 3 месяца. Из-за большого спроса цены на боеприпасы выросли. Пока искали деньги, нашлись покупатели получше.

Русские вообще для Европы – кость в горле. Немецкий министр финансов Кристиан Линдне жалуется, что Германия никак не может слезть с топливной российской иглы. В итоге из-за высокой инфляции дыра в бюджете – 5 миллиардов евро.

"В 2014 Германия была на 6 месте по конкурентоспособности. И в течение 10 лет дела шли все хуже и хуже из года в год. Мы долго извлекали выгоду из дешевого импорта российского топлива. Теперь мы столкнулись с высокой инфляцией и многочисленными экономическими проблемами", - отметил он.

С этими проблемами пока немцы один на один: Шольц в отпуске.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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