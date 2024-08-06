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Новый комплекс спутниковой связи проходит испытания в зоне СВО

15:11
  • вторник
  • 06 августа 2024

Перенести оборудование может один боец

Испытания нового комплекса спутниковой связи проводят в зоне специальной военной операции специалисты российской оборонной промышленности. Станция занимает половину рюкзака, вместе с периферийным оборудованием ее могут перенести один-два бойца, рассказал представитель компании-разработчика.

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Эксперт подчеркнул, что небольшой вес и размеры позволяют оперативно развернуть этот комплекс на местности, где-нибудь в посадке или на передовой. Военные смогут использовать ресурсы космических аппаратов для передачи видеосигналов либо передачи сигналов боевого управления.

Госкорпорация "Ростех" недавно сообщила, что холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил российскому Минобороны партию машин управления на базе бронеавтомобилей. Это часть комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А", передает РИА Новости.

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